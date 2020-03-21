Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'de her transfer fiyasko"

Akhisarspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Radyospor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Vural, "Fenerbahçe'ye aklı vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Her transfer fiyaskoyla bitiyor" diye konuştu.