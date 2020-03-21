Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! 'Fenerbahçe'de her transfer fiyasko' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'de her transfer fiyasko"

Akhisarspor'un deneyimli antrenörü Yılmaz Vural Fenerbahçe'nin transfer politikasını eleştirdi. Tecrübeli teknik adam çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

21 Mart 2020 Cumartesi 09:03 Güncelleme: 21.03.2020 09:03
Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! Fenerbahçe'de her transfer fiyasko

Akhisarspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Radyospor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Vural, "Fenerbahçe'ye aklı vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Her transfer fiyaskoyla bitiyor" diye konuştu.

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Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! Fenerbahçe'de her transfer fiyasko

"ATLAMAK ZORUNDA KALIYOR"

Yılmaz Vural, "Transfer işin yüzde 50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşandı bilmiyorum. Spor Yöneticiliği bölümleri neden var" dedi.

Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! Fenerbahçe'de her transfer fiyasko

Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Bize kim talipse gelir. Fenerbahçe taraftarı gel diyor" diye konuştu.

Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! Fenerbahçe'de her transfer fiyasko

Yılmaz Vural, "Telefon numaram 94'ten beri aynı. Daha bir gün küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar ilgi gösteriyor. Bunları söylerken kimse beni alsın istemiyorum" dedi.

Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! Fenerbahçe'de her transfer fiyasko

Vural'ın çalıştırdığı Akhisarspor, TFF 1. Lig'de 45 puanla 5. sırada bulunuyor.

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