Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için son dakika haberi... Arsenal'de kalıp kalmayacağı belirsizliği koruyan Türk asıllı Alman yıldız için karar sonunda verildi. Bu kararı açıklayan ise İngiliz basını oldu. Şimdi gözler Fenerbahçe'de... Transfer detaylarına ve 40 milyon sterlinlik Arsenal hamlesine dair ayrıntılar şöyle;

(fotomac.com.tr / Dış haberler)

3 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10 Güncelleme: 03.07.2019 15:19
Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Adı Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil'le ilgili yaşanan son dakika gelişmesi taraftarı heyecanlandırdı...

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Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

2013'ten bu yana Arsenal'de top koşturan 30 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

İngiliz basınına yansıyan habere göre; Arsenal, Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha için 40 milyon sterlini gözden çıkardı.

Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Times'ın verdiği bilgiye göre İngiliz devi, Zaha transferini finanse etmek için Mesut Özil'in gidişine onay verebilir.

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Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunmasına Mesut, hocası Unai Emery ile de sorunlar yaşıyor...

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