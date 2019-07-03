Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için son dakika haberi... Arsenal'de kalıp kalmayacağı belirsizliği koruyan Türk asıllı Alman yıldız için karar sonunda verildi. Bu kararı açıklayan ise İngiliz basını oldu. Şimdi gözler Fenerbahçe'de... Transfer detaylarına ve 40 milyon sterlinlik Arsenal hamlesine dair ayrıntılar şöyle;

(fotomac.com.tr / Dış haberler)