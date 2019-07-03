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Yılın transferinde taraftarı ayağa kaldıran son dakika! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için son dakika haberi... Arsenal'de kalıp kalmayacağı belirsizliği koruyan Türk asıllı Alman yıldız için karar sonunda verildi. Bu kararı açıklayan ise İngiliz basını oldu. Şimdi gözler Fenerbahçe'de... Transfer detaylarına ve 40 milyon sterlinlik Arsenal hamlesine dair ayrıntılar şöyle;
(fotomac.com.tr / Dış haberler)
3 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
Güncelleme: 03.07.2019 15:19
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Adı Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil'le ilgili yaşanan son dakika gelişmesi taraftarı heyecanlandırdı...
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2013'ten bu yana Arsenal'de top koşturan 30 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınına yansıyan habere göre; Arsenal, Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha için 40 milyon sterlini gözden çıkardı.
Times'ın verdiği bilgiye göre İngiliz devi, Zaha transferini finanse etmek için Mesut Özil'in gidişine onay verebilir.