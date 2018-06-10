Yılın transferi Fenerbahçe'den

Takımda Aubameyang'ın gölgesinde kalan Lacazette için, F.Bahçe'nin yanı sıra Premier Lig'e geri dönen Fulham da Arsenal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldız için Comolli'nin tüm gücünü kullanacağı ifade ediliyor.