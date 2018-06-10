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Yılın transferi Fenerbahçe'den
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İspanya Milli Takımı'na kadar yükselen 24 yaşındaki golcünün geçmişinde Ada tecrübesi bulunduğunu hatırlatan İspanyollar, "Unai Emery'nin Arsenal'deki golcüsü Rodrigo olacak. Lacazette'i yetersiz bulan tecrübeli çalıştırıcı, Aubameyang-Rodrigo ikilisiyle şampiyonluğu hedefliyor" ifadelerini kullandı.
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