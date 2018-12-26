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Yılın takasında anlaşma tamam!
Beşiktaş Tolgay Arslan transferinde Fenerbahçe ile anlaştı. İşte 'yılın takası'nın detayları...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 21:12:49
Güncelleme: 21:41:15
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın transferi sonuçlandı.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'takımdan ayrılacaklar olacak' açıklamasından sonra Şenol Güneş'e de yeni mukavele teklif edilmesi, Tolgay'ın Beşiktaş kariyerini sonlandıran gelişme oldu.
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Tolgay Arslan konusunda, flaş bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde bizzat gidip istediği Tolgay'ı o dönem transfer edememişti.
Tolgay Arslan'ın transferi konusunda Beşiktaş, Fenerbahçe ile takas yoluyla anlaşmaya vardı.