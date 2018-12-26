Yılın takasında anlaşma tamam! - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Yılın takasında anlaşma tamam!

Beşiktaş Tolgay Arslan transferinde Fenerbahçe ile anlaştı. İşte 'yılın takası'nın detayları...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 21:12:49 Güncelleme: 21:41:15
Yılın takasında anlaşma tamam!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın transferi sonuçlandı.

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Yılın takasında anlaşma tamam!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'takımdan ayrılacaklar olacak' açıklamasından sonra Şenol Güneş'e de yeni mukavele teklif edilmesi, Tolgay'ın Beşiktaş kariyerini sonlandıran gelişme oldu.

Yılın takasında anlaşma tamam!

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Tolgay Arslan konusunda, flaş bir gelişme yaşandı.

Yılın takasında anlaşma tamam!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde bizzat gidip istediği Tolgay'ı o dönem transfer edememişti.

Yılın takasında anlaşma tamam!

Tolgay Arslan'ın transferi konusunda Beşiktaş, Fenerbahçe ile takas yoluyla anlaşmaya vardı.

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