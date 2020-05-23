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Yılın bombası! Batshuayi Fenerbahçe'nin ayağına geldi
Kulüp aramaya başlayan Michy Batshuayi'nin menajeri Meissa N'diaye, Sarı-Lacivertliler'le temasa geçti. Fenerbahçe yönetimi de önümüzdeki hafta Chelsea ile görüşmeye karar verdi...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:46
Güncelleme: 23.05.2020 06:46
Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Birçok önemli futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertliler'in ayağına bu kez yıldız kendiliğinden geldi!..
Takvim'in haberine göre, önümüzdeki sezon için santrfor arayışlarında olan Fenerbahçe, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için startı verdi.
Sezon başında da transfer gündemine gelen Batshuayi'yi bu kez elden kaçırmak istemeyen yönetimin önümüzdeki hafta İngiliz kulübüyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.
1 yıl sözleşmesi olan tecrübeli golcünün fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Bu sezonki kötü performans nedeniyle bu rakam daha da düşebilir.