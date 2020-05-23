Yılın bombası! Batshuayi Fenerbahçe'nin ayağına geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yılın bombası! Batshuayi Fenerbahçe'nin ayağına geldi

Kulüp aramaya başlayan Michy Batshuayi'nin menajeri Meissa N'diaye, Sarı-Lacivertliler'le temasa geçti. Fenerbahçe yönetimi de önümüzdeki hafta Chelsea ile görüşmeye karar verdi...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:46 Güncelleme: 23.05.2020 06:46
Yılın bombası! Batshuayi Fenerbahçe'nin ayağına geldi

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Yılın bombası! Batshuayi Fenerbahçe'nin ayağına geldi

Birçok önemli futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertliler'in ayağına bu kez yıldız kendiliğinden geldi!..

Yılın bombası! Batshuayi Fenerbahçe'nin ayağına geldi

Takvim'in haberine göre, önümüzdeki sezon için santrfor arayışlarında olan Fenerbahçe, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için startı verdi.

Yılın bombası! Batshuayi Fenerbahçe'nin ayağına geldi

Sezon başında da transfer gündemine gelen Batshuayi'yi bu kez elden kaçırmak istemeyen yönetimin önümüzdeki hafta İngiliz kulübüyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.

Yılın bombası! Batshuayi Fenerbahçe'nin ayağına geldi

1 yıl sözleşmesi olan tecrübeli golcünün fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Bu sezonki kötü performans nedeniyle bu rakam daha da düşebilir.

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