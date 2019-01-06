Yıldız isimden şok istek! Sözleşmemi feshedin - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Yıldız isimden şok istek! Sözleşmemi feshedin

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği yıldız isimden şok bir talep geldi.
6 Ocak 2019 Pazar, 18:43:39 Güncelleme: 18:54:57
Yıldız isimden şok istek! Sözleşmemi feshedin

Sarı-Lacivertlilerde transfer harekatı devam ederken, yönetime iç transferde şok bir istek geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız isimden şok istek! Sözleşmemi feshedin

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

Yıldız isimden şok istek! Sözleşmemi feshedin

Son haftalarda yedek kulübesine mahkum olan Meksikalı stoperin takımdaki geleceği büyük merak uyandırırken konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Yıldız isimden şok istek! Sözleşmemi feshedin

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR
beIN Sports İspanya'dan Fernando Cevallos, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde 26 yaşındaki defans oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmekten ötürü pişmanlık duyduğunu ve kontratını feshetmek istediğini yazdı.

Yıldız isimden şok istek! Sözleşmemi feshedin

Cevallos, Sarı Lacivertliler'le 2020 yazına kadar kontratı bulunan Reyes'in yeni durağının ise MLS olabileceğini belirtti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN