Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Roma'nın yıldızı Kolarov ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transferde bir bomba daha patlatmayı hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer hedefleri arasında en tepede yer alan yıldız futbolcu kulübüne resti çekti ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söyledi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
6 Ağustos 2019 Salı 06:55
Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldızla temas halinde.

Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'

Roma'nın Sırp yıldızı Kolarov transferinde sona gelen Fenerbahçe, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile merhaba diyecek olan Kanarya'ya yıldız ismin transferinden müjdeli haber geldi.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Kolarov ile birlikte ısrarcı olduğu Luiz Gustavo'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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