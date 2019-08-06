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Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Roma'nın yıldızı Kolarov ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transferde bir bomba daha patlatmayı hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer hedefleri arasında en tepede yer alan yıldız futbolcu kulübüne resti çekti ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söyledi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
6 Ağustos 2019 Salı 06:55
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Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldızla temas halinde.
Roma'nın Sırp yıldızı Kolarov transferinde sona gelen Fenerbahçe, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile merhaba diyecek olan Kanarya'ya yıldız ismin transferinden müjdeli haber geldi.
İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Teknikdirektör Ersun Yanal'ın Kolarov ile birlikte ısrarcı olduğu Luiz Gustavo'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.