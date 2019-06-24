Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!

Şampiyonluk kadrosu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin anlaştığı belirtilen yıldız isimden şok bir açıklama geldi...