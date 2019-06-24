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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!

Şampiyonluk kadrosu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin anlaştığı belirtilen yıldız isimden şok bir açıklama geldi...

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:36 Güncelleme: 24.06.2019 14:37
Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!

Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.

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Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!

Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında "10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim" demişti.

Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamasını planladığı isimlerin, Kruse, Kalinic, Konoplyanka ve Kolarov olması bekleniyor.

Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!

Sarı-Lacivertlilerde savunmaya da mutlaka bir takviye yapılması planlanıyordu.

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