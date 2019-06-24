Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!

Şampiyonluk kadrosu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin anlaştığı belirtilen yıldız isimden şok bir açıklama geldi...
24 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
Güncelleme: 24.06.2019 14:37
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Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.
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Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında "10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim" demişti.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamasını planladığı isimlerin, Kruse, Kalinic, Konoplyanka ve Kolarov olması bekleniyor.
Sarı-Lacivertlilerde savunmaya da mutlaka bir takviye yapılması planlanıyordu.