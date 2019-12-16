İspanyollar resmen duyurdu! Fenerbahçe'ye büyük sürpriz...

Ara transfe döneminde bir çok oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal, çalışmalarına son sürat devam ediyor... Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluğun mutlak favorilerinden biri olmasına karşın gol yollarındaki sorunu çözmek ve Muriqi'nin yanına bir partner eklemek istiyor... Bu bağlamda dünyanın dört bir yanından oyuncularla birebir görüşen Comolli, maliyeti az ve kaliteli isimlerler irtibat halinde... İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isim için yaşanan önemli gelişme! (fotomac.om.tr /DIŞ HABERLER)

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:35 Güncelleme: 16.12.2019 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





