Yerry Minanın Fenerbahçeye transferi zora girdi! - Galeri - Fotomaç
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Yerry Mina'nın Fenerbahçe'ye transferi zora girdi!
Dünya Kupası'nda etkileyici performans sergileyen Yerry Mina'nın Fenerbahçe'ye transferi zora girdi
4 Temmuz 2018 Çarşamba, 11:46:12
Güncelleme: 11:46:36
Yerry Mina'nın Fenerbahçe'ye transferi zora girdi!
Fenerbahçe, Yerry Mina transferinde ilerleme kaydetmek isterken oyuncunun Dünya Kupası performansı beklentilerin önüne geçti.
Yerry Mina'nın Fenerbahçe'ye transferi zora girdi!
Kolombiyalı savunmacı dün akşam İngiltere'ye de gol atmayı başardı ve takımının tur şansını uzatmalara ve penaltılara taşımayı başardı.
Yerry Mina'nın Fenerbahçe'ye transferi zora girdi!
Mina, grup aşamsındaki maçlarda da takımının galibiyetlerinde önemli rol oynamış ve attığı gollerle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu.
Yerry Mina'nın Fenerbahçe'ye transferi zora girdi!
Ancak 23 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının bu performansı Fenebrahçe için iyi sonuçlar doğurmayabilir.
Yerry Mina'nın Fenerbahçe'ye transferi zora girdi!