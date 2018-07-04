Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kolombiyalı Yerry Mina'dan transfer açıklaması
4 Temmuz 2018 Çarşamba, 16:17:16
Güncelleme: 16:30:22
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Yerry Mina'dan transfer açıklaması
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Yerry Mina, Dünya Kupası'na veda ettikleri İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Yerry Mina'dan transfer açıklaması
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Dünya Kupası'ndaki üçüncü golünü ingiltere'ye karşı atan Mina, "Futbol seviyemi birilerine kanıtlamak zorunda değilim. Tanrı bana bir yetenek vermiş. Ben de başımı dik tutup oynadığım futboldan keyif almaya odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.
Yerry Mina'dan transfer açıklaması
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TRANSFER SORUSU! GİDECEK Mİ, KALACAK MI?
Barcelona'da mı kalacağı, yoksa kiralık olarak başka bir kulübe mi gideceği şeklinde gelen soruya yanıt vermekten kaçınan Yerry Mina, "Bu konuda içim çok rahat, Barcelona'daki geleceğim hakkında sakinim. Tanrıya inanıyor, güveniyorum." cevabını verdi ve ardından röportajı bitirdi.
Yerry Mina'dan transfer açıklaması
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MESSI, SUAREZ VE COUTINHO'YU GERİDE BIRAKTI
Dünya Kupası'nda Barcelona'nın en golcü oyuncusu olan Yerry Mina, Coutinho, Luis Suarez ve Messi gibi isimleri de geride bıraktı.
Yerry Mina'dan transfer açıklaması
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Dünya Kupası tarihinde 3 gol atabilen 5. savunma oyuncusu olan Mina, geçen sezon Barcelona formasıyla 7 maça çıkıp hiç gol atamamıştı.
Yerry Mina'dan transfer açıklaması
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23 yaşındaki Yerry Mina, geçen sezon ortasında Palmeiras'tan Barcelona'ya 11.8 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. (Sporx)