Yerry Mina'dan transfer açıklaması

TRANSFER SORUSU! GİDECEK Mİ, KALACAK MI?

Barcelona'da mı kalacağı, yoksa kiralık olarak başka bir kulübe mi gideceği şeklinde gelen soruya yanıt vermekten kaçınan Yerry Mina, "Bu konuda içim çok rahat, Barcelona'daki geleceğim hakkında sakinim. Tanrıya inanıyor, güveniyorum." cevabını verdi ve ardından röportajı bitirdi.