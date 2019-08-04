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04 Ağustos 2019, Pazar
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Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Deniz Türüç, takımla ilk çalışmasını yaptı.

4 Ağustos 2019 Pazar 14:48
Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00'da başladı.

Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam eden antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı.

Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

İdman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı.

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