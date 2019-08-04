Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Deniz Türüç, takımla ilk çalışmasını yaptı.
4 Ağustos 2019 Pazar 14:48
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Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00'da başladı.
Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam eden antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı.
İdman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı.