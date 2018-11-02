Yeni hocada flaş gelişme! Avukatı İstanbulda

"Barredes gittiyse, o iş bitmiştir"

Şili'nin başında 2 kez Copa Amerika'yı kazanmayı başaran ve son Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Arjantinli teknik direktörün, Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu iddia edilirken, Şili'nin La Tercera gazetesinin muhabiri Christian Rodrigues, Sampaoli'nin menajerinin olmadığının altını çizerek, "Barredes eğer bir yere gidiyorsa, sadece detayları konuşmak için gidiyordur. O gittiyse, bu iş bitmiştir" açıklamasını yaptı.