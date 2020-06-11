Yeni Fenerbahçe böyle! Tahir Karapınar ve Emre Belözloğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Yeni Fenerbahçe böyle! Tahir Karapınar ve Emre Belözloğlu...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Süper Lig, 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak. Fenerbahçe, son oynadığı lig maçına Zeki Murat Göle ile çıkmış ve istenilen başarı yakalanamamıştı. Aradan geçen sürenin ardından sarı lacivertliler, Tahir Karapınar'ın geçici olarak takımın başına getirildiğini resmi medya organından açıklarken camia, futbol takımının teknik heyetindeki yeni projeyi merak ediyordu. İşte cevabı...
11 Haziran 2020 Perşembe 12:38 Güncelleme: 11.06.2020 12:52
Yeni Fenerbahçe böyle! Tahir Karapınar ve Emre Belözloğlu...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

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Yeni Fenerbahçe böyle! Tahir Karapınar ve Emre Belözloğlu...

Kayserispor mesaisi öncesi sarı-lacivertlilerin yeni sistemi belli oldu.

Yeni Fenerbahçe böyle! Tahir Karapınar ve Emre Belözloğlu...

Sezon bitene kadar Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu 3'lüsünün yanında prolisanslı Tahir Karapınar yer alacak.

Yeni Fenerbahçe böyle! Tahir Karapınar ve Emre Belözloğlu...

Zeki Murat Göle, Fatih Yıldız ve kaleci antrenör Marco Knopp ekibi tamamlayacak. 1 Ağustos tarihine kadar düşünülen planlama böyle olacak.

Yeni Fenerbahçe böyle! Tahir Karapınar ve Emre Belözloğlu...

Milliyet'in haberine göre, 2020-21 sezonuyla altyapı koordinatörlüğüne geçecek Tahir Karapınar, sezon bitene kadar A takıma pro lisansı ve deneyimleriyle destek verecek.

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