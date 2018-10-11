Yeni düzenin sancıları! - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Yeni düzenin sancıları!

    Eskiden takım içinde 'kıdemliler' söz sahibiydi; tecrübe ön plandaydı. Artık tüm oyuncular eşit; tek kriter ise yetenek+çalışmak. Comolli&Cocu dışında patron yok.
    11 Ekim 2018 Perşembe, 22:02:23 Güncelleme: 22:06:30
    Yeni düzenin sancıları!

    Fenerbahçe'de kadro dışı kararlarını anlatan başkan Ali Koç, yaşanan durum ve ligdeki kötü tablo için 'her değişimin sancıları vardır' ifadesini kullanmıştı.

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    Yeni düzenin sancıları!

    Peki sarı-lacivertli takımda yaşanan değişim ne? Ali Koç'un futbol takımında oluşturmak istediği yeni düzen ile eski düzen arasında ne gibi farklar var. İşte camiada konuşulanlar:

    Yeni düzenin sancıları!

    1- Eskiden başta kaptan Volkan Demirel olmak üzere 'abiler' denilen kıdemli isimler takım içinde diğer futbolculara göre daha fazla söz sahibiydi.

    Yeni düzenin sancıları!

    2- Yeni dönemde tek yetkili sportif direktör Damien Comolli. Sonra da Cocu geliyor. Hiçbir futbolcunun bir diğerinden farkı yok.

    Yeni düzenin sancıları!

    3- Eskiden alınan bir yenilgi sonrasında tecrübeli oyuncular, takım arkadaşlarına bağırıp, hesap sorabiliyor; bu durum bazen moral bozabiliyordu.

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