Yeni düzenin sancıları! - Galeri - Fotomaç
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Yeni düzenin sancıları!
Eskiden takım içinde 'kıdemliler' söz sahibiydi; tecrübe ön plandaydı. Artık tüm oyuncular eşit; tek kriter ise yetenek+çalışmak. Comolli&Cocu dışında patron yok.
11 Ekim 2018 Perşembe, 22:02:23
Güncelleme: 22:06:30
Fenerbahçe'de kadro dışı kararlarını anlatan başkan Ali Koç, yaşanan durum ve ligdeki kötü tablo için 'her değişimin sancıları vardır' ifadesini kullanmıştı.
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Peki sarı-lacivertli takımda yaşanan değişim ne? Ali Koç'un futbol takımında oluşturmak istediği yeni düzen ile eski düzen arasında ne gibi farklar var. İşte camiada konuşulanlar:
1- Eskiden başta kaptan Volkan Demirel olmak üzere 'abiler' denilen kıdemli isimler takım içinde diğer futbolculara göre daha fazla söz sahibiydi.
2- Yeni dönemde tek yetkili sportif direktör Damien Comolli. Sonra da Cocu geliyor. Hiçbir futbolcunun bir diğerinden farkı yok.
3- Eskiden alınan bir yenilgi sonrasında tecrübeli oyuncular, takım arkadaşlarına bağırıp, hesap sorabiliyor; bu durum bazen moral bozabiliyordu.