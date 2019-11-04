Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ilk yarısında sarı lacivertli ekibin kaptanı Emre Belözoğlu, bir pozisyonda yer kalan Kayserisporlu futbolcu Aymen Abdennour'a sert şekilde bir şeyler söyledi. Peki, tecrübeli oyuncu, Abdennour'a neler söyledi? İşte yayıncı kuruluşun açıklamada bulunduğu o pozisyonda yaşanan diyalog ve ayrıntılar...
4 Kasım 2019 Pazartesi 11:56
Güncelleme: 04.11.2019 11:58
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Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
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43. dakikada yaşanan bir pozisyonda Kayserispor - Fenerbahçe maçında taç çizgisi kenarında Emre Belözoğlu ve Abdennour arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında Abdennour, sahanın dışında yerde kaldı.
Emre Belözoğlu'nun rakibin yanına giderek sinirli hareketlerle bir şeyler söyledi.
Emre'nin bu sözler sonrası ise Abdennour'a İngilizce küfür ettiği iddia edildi.
Yayıncı kuruluştan Güntekin Onay, ise RTÜK kuralları gereği sesi kısıp veremediklerini söyledi.