Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ilk yarısında sarı lacivertli ekibin kaptanı Emre Belözoğlu, bir pozisyonda yer kalan Kayserisporlu futbolcu Aymen Abdennour'a sert şekilde bir şeyler söyledi. Peki, tecrübeli oyuncu, Abdennour'a neler söyledi? İşte yayıncı kuruluşun açıklamada bulunduğu o pozisyonda yaşanan diyalog ve ayrıntılar...