Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! 'Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! "Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği..."

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ilk yarısında sarı lacivertli ekibin kaptanı Emre Belözoğlu, bir pozisyonda yer kalan Kayserisporlu futbolcu Aymen Abdennour'a sert şekilde bir şeyler söyledi. Peki, tecrübeli oyuncu, Abdennour'a neler söyledi? İşte yayıncı kuruluşun açıklamada bulunduğu o pozisyonda yaşanan diyalog ve ayrıntılar...

4 Kasım 2019 Pazartesi 11:56 Güncelleme: 04.11.2019 11:58
Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği...

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği...

43. dakikada yaşanan bir pozisyonda Kayserispor - Fenerbahçe maçında taç çizgisi kenarında Emre Belözoğlu ve Abdennour arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında Abdennour, sahanın dışında yerde kaldı.

Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği...

Emre Belözoğlu'nun rakibin yanına giderek sinirli hareketlerle bir şeyler söyledi.

Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği...

Emre'nin bu sözler sonrası ise Abdennour'a İngilizce küfür ettiği iddia edildi.

Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği...

Yayıncı kuruluştan Güntekin Onay, ise RTÜK kuralları gereği sesi kısıp veremediklerini söyledi.

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