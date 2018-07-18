Yannick Bolasieden Fenerbahçeye müjdeli haber! - Galeri - Fotomaç
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Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 01:46:51
Güncelleme: 01:46:56
Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Everton'un sol kanat oyuncusu Yannick Bolasie için temaslarına hız veren Fenerbahçe mutlu sona çok yaklaştı.
Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
İngiliz basını Everton forması giyen sol kanat oyuncusu Yannick Bolosie'nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.
Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Kongo asıllı Fransız kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
İngiliz kulübü, teknik direktör Marco Silva'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Bolasie'yi kiralık vermeye sıcak bakıyor.
Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Oyuncunun artıları; topla etkili, rahat adam eksiltebilir, çabuk...
Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Eksileri ise; oyun içinde disiplinden kopabilir, doğru kararı vermekte sıkıntı yaşar.