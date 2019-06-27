Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonki kötü performansı taraftara unutturmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler tamamı ile transfere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli birçok isimle temas halinde. Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Max Kruse ile anlaşma sağlanmıştı. Yanal, Fransız futbol adamından yıldız santrforun transferini bitirilmesi halinde şampiyonluk için eşik atlayacaklarını ifade etti. Damien Comolli'nin bu transferde bütün şartları zorlayacağı kaydedildi. İşte dev transfer harekatının detayları...