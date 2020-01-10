Yanal gemileri yaktı! Tam 7 isim takımdan gönderiliyor
Süper Lig'de ilk yarının son haftalarında yakaladığı başarılı grafiği ikinci yarıda da sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hazırlıklarına Antalya'da yaptığı kampla devam eden sarı-lacivertliler Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı amaçlayan Yanal ve ekibi bu doğrultuda ilk olarak Gineli stoper Simon Falette'i kiralamıştı. Finansal Fair Play kriterlerini de yerine getirebilmek adına bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde bazı oyuncuların ismi ön plana çıkıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri...
Gineli futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Bu sezon Alman ekibiyle yalnızca bir maçta görev alan Falette'in transferi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, yönetim gözünü sol bek ve forvet transferine çevirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın yanına mutlaka bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü ilk isimse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez...
İtalyan devinde forma şansı bulamayan İsviçreli sol bek ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde transferin önündeki tek engel Milan'ın istediği bonservis bedeli. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe, Milan'ın sözleşmeye 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi nedeniyle Rodriguez transferine son noktayı koyamıyor.
Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sol bek transferinde önceliği Rodriguez'e veren, Coly ve Coentrao gibi isimlerle de temasta olan Sarı Kanarya, Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmak istiyor.