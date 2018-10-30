Yabancı basında Cocu manşetleri

Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alındığı açıklandı. Hollandalı teknik adamın kovulması sonrası yabancı basın da bu gelişmeyi manşetten ilginç başlıklarla paylaştı. İşte dış basında Cocu haberleri...
30 Ekim 2018 Salı, 01:49:59
Güncelleme: 01:50:04
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Phillip Cocu artık Fenerbahçe teknik direktörü değil! Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik utanç verici skorla yenilen Fenerbahçe'de maçtan hemen sonra Cocu'nun görevine son verildi. (Telegraaf)
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Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik ağır yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe tarafından kovuldu. (L'Equipe)
Fenerbahçe, Cocu'yu görevden aldı. Hollandalı teknik adam takımı 10 maç sonrası 15. sırada bırakarak ayrıldı. (O Jogo)
Pazar günü sahasında 3-1'lik beklenmedik bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya kapı gösterildi. (NRC.nl)
Türkiye'deki 123 çalkantılı günün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi. (NOS.nl)