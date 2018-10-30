Yabancı basında Cocu manşetleri - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Yabancı basında Cocu manşetleri

    Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alındığı açıklandı. Hollandalı teknik adamın kovulması sonrası yabancı basın da bu gelişmeyi manşetten ilginç başlıklarla paylaştı. İşte dış basında Cocu haberleri...
    30 Ekim 2018 Salı, 01:49:59 Güncelleme: 01:50:04
    Yabancı basında Cocu manşetleri

    Phillip Cocu artık Fenerbahçe teknik direktörü değil! Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik utanç verici skorla yenilen Fenerbahçe'de maçtan hemen sonra Cocu'nun görevine son verildi. (Telegraaf)

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Yabancı basında Cocu manşetleri

    Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik ağır yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe tarafından kovuldu. (L'Equipe)

    Yabancı basında Cocu manşetleri

    Fenerbahçe, Cocu'yu görevden aldı. Hollandalı teknik adam takımı 10 maç sonrası 15. sırada bırakarak ayrıldı. (O Jogo)

    Yabancı basında Cocu manşetleri

    Pazar günü sahasında 3-1'lik beklenmedik bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya kapı gösterildi. (NRC.nl)

    Yabancı basında Cocu manşetleri

    Türkiye'deki 123 çalkantılı günün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi. (NOS.nl)

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