Wilsheredan Fenerbahçeye kötü haber - Galeri - Fotomaç
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Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Wilshere elden kaçıyor
6 Temmuz 2018 Cuma, 10:49:43
Güncelleme: 10:51:02
Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Wilshere elden kaçıyor
Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wilshere, daha az kazanacak olmasına rağmen West Ham'ın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Bugün Wilshere'ın sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından imzaların atılacağı belirtildi
Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Pellegrini, geçen sezon 4.7 milyon Euro kazanan İngiliz yıldıza 4.25 milyon Euro önerdi
Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Vergi yasalarına göre %45 gelir vergisi ödeyecek olan Wilshere, 2.33 milyon Euro kazanacak
Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin net 4 milyon Euro önermesine rağmen, yıldız futbolcunun Londra'da kalmak istemesi tercihini belirledi
Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber