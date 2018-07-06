Wilsheredan Fenerbahçeye kötü haber - Galeri - Fotomaç
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
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    Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre Wilshere elden kaçıyor
    6 Temmuz 2018 Cuma, 10:49:43 Güncelleme: 10:51:02
    Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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    • 7
    Wilsheredan Fenerbahçeye kötü haber

    Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Wilshere elden kaçıyor

    Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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    • 7
    Wilsheredan Fenerbahçeye kötü haber

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wilshere, daha az kazanacak olmasına rağmen West Ham'ın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti

    Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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    • 7
    Wilsheredan Fenerbahçeye kötü haber

    Bugün Wilshere'ın sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından imzaların atılacağı belirtildi

    Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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    Wilsheredan Fenerbahçeye kötü haber

    Pellegrini, geçen sezon 4.7 milyon Euro kazanan İngiliz yıldıza 4.25 milyon Euro önerdi

    Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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    Wilsheredan Fenerbahçeye kötü haber

    Vergi yasalarına göre %45 gelir vergisi ödeyecek olan Wilshere, 2.33 milyon Euro kazanacak

    Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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    • 7
    Wilsheredan Fenerbahçeye kötü haber

    Fenerbahçe'nin net 4 milyon Euro önermesine rağmen, yıldız futbolcunun Londra'da kalmak istemesi tercihini belirledi

    Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
    • 7
    • 7
    Wilsheredan Fenerbahçeye kötü haber
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