Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!

COMOLLİ MENAJERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yı iyi bir paraya satarak hem yeni transferlere kaynak oluşturmak isteyen hem de UEFA Finansal Fair Play'e takılmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim, Liverpool'un Hollandalı orta sahası Georginio Wijnaldum'u kiralamaya hazırlanıyor.