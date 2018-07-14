Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe! - Galeri - Fotomaç
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    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!

    14 Temmuz 2018 Cumartesi, 05:06:31 Güncelleme: 05:08:02
    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!
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    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!

    Comolli'nin geçtiğimiz hafta menajeriyle bir araya geldiği Wijnaldum ile ilgilenen Newcastle United transferden vazgeçti. Cocu'nun PSV'den öğrencisi olan 27 yaşındaki yıldız futbolcu için tek seçenek Fenerbahçe kaldı.

    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!
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    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!

    COMOLLİ MENAJERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yı iyi bir paraya satarak hem yeni transferlere kaynak oluşturmak isteyen hem de UEFA Finansal Fair Play'e takılmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim, Liverpool'un Hollandalı orta sahası Georginio Wijnaldum'u kiralamaya hazırlanıyor.

    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!
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    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!

    Geçtiğimiz hafta sportif direktör Damien Comolli'nin menajeriyle bir araya geldiği Wijnaldum ile ilgilenen İngiliz ekibi Newcastle United'ın bu transferden vazgeçtiği bildirildi.

    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!
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    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!

    ESKİ HOCASI COCU'YLA BULUŞACAK
    Hollanda ve İngiltere basınına yansıyan haberlere göre; Newcastle United, Liverpool'da Keita ve Fabinho transferleri sonrası forma giyme şansı iyice azalan 27 yaşındaki futbolcunun transferinden çekildi.

    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!
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    Wijnaldum için tek seçenek Fenerbahçe!

    Wijnaldum'u almak isteyen tek kulübün ise Fenerbahçe olduğu bildirildi. Gazeteler, Comolli'nin kiralık teklifine ilk başta sıcak bakmayan Liverpool yönetiminin, bu kez mecburen kabul edeceğini yazdı. Wijnaldum'un da eski hocası Cocu'dan ötürü Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.

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