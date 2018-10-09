Volkanın cümleleri Comolliyi kızdırdı! Başkana farklı anlattı...

Volkan'ın tüm gerçekleri Comolli'nin yüzüne vurduğu ve "Kadro yeterli değil. Yapılan transferler henüz uyum sağlayamadı. Yeni hoca, yeni sistem. Ama eski sistem daha iyiydi" cevabını verdiği öğrenildi. Comolli ise bunları Ali Koç'a farklı bir dille iletince ipler koptu.