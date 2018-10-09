Volkanın cümleleri Comolliyi kızdırdı! Başkana farklı anlattı...

Volkan'ın cümleleri Comolli'yi kızdırdı! Başkana farklı anlattı...
Volkan'ın tüm gerçekleri Comolli'nin yüzüne vurduğu ve "Kadro yeterli değil. Yapılan transferler henüz uyum sağlayamadı. Yeni hoca, yeni sistem. Ama eski sistem daha iyiydi" cevabını verdiği öğrenildi. Comolli ise bunları Ali Koç'a farklı bir dille iletince ipler koptu.
9 Ekim 2018 Salı, 10:19:26
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Volkan'ın cümleleri Comolli'yi kızdırdı! Başkana farklı anlattı...
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Fenerbahçe'nin Dirar ve Aatıf'la birlikte Volkan Demirel'i kadro dışı bırakmasının yankıları sürüyor.
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Volkan'ın cümleleri Comolli'yi kızdırdı! Başkana farklı anlattı...
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Sarı-Lacivertli takımın kaptanı Volkan'ın takımdan uzaklaştırılmasına taraftarların tepkisi devam ederken TAKVİM gazetesinden flaş bir iddia gündeme geldi.
Volkan'ın cümleleri Comolli'yi kızdırdı! Başkana farklı anlattı...
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Kimileri soyunma odasında yaşanan tartışma dedi kimileri farklı dedikodular üretti. Ama gerçek bambaşka çıktı.
Volkan'ın cümleleri Comolli'yi kızdırdı! Başkana farklı anlattı...
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COMOLLİ ODASINA ÇAĞIRDI VE...
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, Comolli'nin Volkan'ı odasına çağırdığı ve "Söyle kaptan. Takım neden bu halde?" sorusunu yöneltince tecrübeli oyuncunun tüm gerçekleri Comolli'nin yüzüne vurduğu ve Fransız futbol adamının bundan rahatsız olduğu belirlendi.
Volkan'ın cümleleri Comolli'yi kızdırdı! Başkana farklı anlattı...
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ORTA SAHA-DEFANS ÇOK ZAYIF
Volkan'ın Sportif Direktör Comolli'ye "Çünkü kadro yeterli değil. Geçen sezonki kadro daha iyiydi. Souza gitti...