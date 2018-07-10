Volkan Demirel'in sözleşmesinde ilginç detay

Tam 16 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kulübün sembol isimlerinden biri olmasının da etkisiyle anlamlı bir sözleşme yapıldı. Barcelona'nın, efsane isimlerinden Andres Iniesta'ya yaptığı gibi sarı-lacivertliler de Volkan'la benzer bir anlaşma sağladı. "Süresiz-sonsuz" yapılan anlaşma manevi açıdan oldukça önemli. Böylelikle futbolcu kulüp tarihine bir başka açıdan da geçmiş oldu. Bu anlaşmanın hukuki tarafından çok manevi anlamının daha önemli olduğu vurgulandı.