Volkan Demirelin sözleşmesinde ilginç detay - Galeri - Fotomaç
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    Volkan Demirel'in sözleşmesinde ilginç detay

    Fenerbahçe'nin Volkan Demirel ile imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı
    10 Temmuz 2018 Salı, 11:30:36 Güncelleme: 11:33:37
    Volkan Demirel'in sözleşmesinde ilginç detay
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    Volkan Demirelin sözleşmesinde ilginç detay

    Fenerbahçe, kaptan Volkan Demirel ile yeniden anlaştı. Anlaşmanın süresi ve verilecek ücretle ilgili resmi açıklama yapılmadı

    Volkan Demirel'in sözleşmesinde ilginç detay
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    • 9
    Volkan Demirelin sözleşmesinde ilginç detay

    Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe kalesini 40 yaşına kadar korumak isteyen başarılı file bekçisi ile Andres Iniesta gibi süresiz kontrat yapıldı. Tam 16 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki Volkan manevi açıdan çok anlamlı olan yeni sözleşmesiyle kulüp tarihine adını yazdırdı

    Volkan Demirel'in sözleşmesinde ilginç detay
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    • 9
    Volkan Demirelin sözleşmesinde ilginç detay

    Tecrübeli file bekçisinin anlaşmasıyla ilgili en çok merak edilen mukavelenin süresi oldu. 36 yaşındaki kaleci, 40 yaşına kadar oynamak ve futbol kariyerini sarı-lacivertli takımda sonlandırmak istediğini ifade ediyordu. Ancak geçen sezon bir yıllık anlaşma yapıldı. Volkan'ın bu isteği yeni yönetim tarafından kabul gördü.

    Volkan Demirel'in sözleşmesinde ilginç detay
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    • 9
    Volkan Demirelin sözleşmesinde ilginç detay

    Tam 16 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kulübün sembol isimlerinden biri olmasının da etkisiyle anlamlı bir sözleşme yapıldı. Barcelona'nın, efsane isimlerinden Andres Iniesta'ya yaptığı gibi sarı-lacivertliler de Volkan'la benzer bir anlaşma sağladı. "Süresiz-sonsuz" yapılan anlaşma manevi açıdan oldukça önemli. Böylelikle futbolcu kulüp tarihine bir başka açıdan da geçmiş oldu. Bu anlaşmanın hukuki tarafından çok manevi anlamının daha önemli olduğu vurgulandı.

    Volkan Demirel'in sözleşmesinde ilginç detay
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    Volkan Demirelin sözleşmesinde ilginç detay

    Geçen sezon genelde yedek bekleyen kaleci Kameni'den daha az bir ücrete oynayan Volkan Demirel'in bu durumu da düzeltildi. Kameni'yi gönderip yabancı kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesini düşürmek isteyen yönetim, Volkan'ı birinci kaleci olarak düşünüyor. Fenerbahçe'de kısıtlı olan transfer bütçesini daha kritik ve önemli noktalarda kullanılacak.

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