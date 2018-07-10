Volkan Demirel'in sözleşmesinde ilginç detay
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe kalesini 40 yaşına kadar korumak isteyen başarılı file bekçisi ile Andres Iniesta gibi süresiz kontrat yapıldı. Tam 16 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki Volkan manevi açıdan çok anlamlı olan yeni sözleşmesiyle kulüp tarihine adını yazdırdı
Tecrübeli file bekçisinin anlaşmasıyla ilgili en çok merak edilen mukavelenin süresi oldu. 36 yaşındaki kaleci, 40 yaşına kadar oynamak ve futbol kariyerini sarı-lacivertli takımda sonlandırmak istediğini ifade ediyordu. Ancak geçen sezon bir yıllık anlaşma yapıldı. Volkan'ın bu isteği yeni yönetim tarafından kabul gördü.
Tam 16 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kulübün sembol isimlerinden biri olmasının da etkisiyle anlamlı bir sözleşme yapıldı. Barcelona'nın, efsane isimlerinden Andres Iniesta'ya yaptığı gibi sarı-lacivertliler de Volkan'la benzer bir anlaşma sağladı. "Süresiz-sonsuz" yapılan anlaşma manevi açıdan oldukça önemli. Böylelikle futbolcu kulüp tarihine bir başka açıdan da geçmiş oldu. Bu anlaşmanın hukuki tarafından çok manevi anlamının daha önemli olduğu vurgulandı.
Geçen sezon genelde yedek bekleyen kaleci Kameni'den daha az bir ücrete oynayan Volkan Demirel'in bu durumu da düzeltildi. Kameni'yi gönderip yabancı kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesini düşürmek isteyen yönetim, Volkan'ı birinci kaleci olarak düşünüyor. Fenerbahçe'de kısıtlı olan transfer bütçesini daha kritik ve önemli noktalarda kullanılacak.