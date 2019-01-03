Fenerbahçe'de Volkan Demirel sarı lacivertli camiadan özür diledi. Basın toplantısında soru kabul etmeyen tecrübeli file bekçisi; "Başta başkanım Ali Koç olmak üzere, asbaşkanımız Semih Özsoy'dan da özür diliyorum. Ben sadece duygularıyla hareket eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Sizlerin huzurunda özür diliyorum. Fenerbahçe için varım, var olmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu. Deneyimli kalecinin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte sosyal medyadaki Volkan Demirel paylaşımları: