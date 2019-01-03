Volkan Demirelin özür açıklaması sonrası sosyal medya sallandı - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Volkan Demirel'in özür açıklaması sonrası sosyal medya sallandı

Düzenlediği basın toplantısı ile Fenerbahçe camiasından özür dileyen tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in açıklamaları sonrası sosyal medya adeta sallandı.

3 Ocak 2019 Perşembe, 12:58:33 Güncelleme: 13:12:43
Volkan Demirelin özür açıklaması sonrası sosyal medya sallandı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sarı lacivertli camiadan özür diledi. Basın toplantısında soru kabul etmeyen tecrübeli file bekçisi; "Başta başkanım Ali Koç olmak üzere, asbaşkanımız Semih Özsoy'dan da özür diliyorum. Ben sadece duygularıyla hareket eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Sizlerin huzurunda özür diliyorum. Fenerbahçe için varım, var olmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu. Deneyimli kalecinin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte sosyal medyadaki Volkan Demirel paylaşımları:

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Volkan Demirelin özür açıklaması sonrası sosyal medya sallandı
Volkan Demirelin özür açıklaması sonrası sosyal medya sallandı
Volkan Demirelin özür açıklaması sonrası sosyal medya sallandı
Volkan Demirelin özür açıklaması sonrası sosyal medya sallandı
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