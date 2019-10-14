Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu!

Sezon başında flaş bir karar alarak 17 yıl forma giydiği Fenerbahçe'de futbolu bırakıp teknik ekipte yer alan Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Volkan, bu görevi için çalışmalara da başladı...

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:05 Güncelleme: 14.10.2019 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





