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Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu!
Sezon başında flaş bir karar alarak 17 yıl forma giydiği Fenerbahçe'de futbolu bırakıp teknik ekipte yer alan Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Volkan, bu görevi için çalışmalara da başladı...
14 Ekim 2019 Pazartesi 16:05
Güncelleme: 14.10.2019 16:05
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, sezon başında flaş bir karar almıştı.
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Tecrübeli eldiven 17 yıllık Fenerbahçe kariyerine nokta koyarak futbolu bıraktı.
Volkan Demirel, efsanesi olduğu FenerbahçeKulübü'nde teknik ekipte görev almaya başlamıştı.
Volkan'ın teknik ekipteki görevinin ne olacağı ise merak konusuydu...
Başkan Ali Koç göreve geldiği ilk günden bu yana altyapı hamlesinin önemine dikkat çekmişti.