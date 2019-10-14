Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu!

Sezon başında flaş bir karar alarak 17 yıl forma giydiği Fenerbahçe'de futbolu bırakıp teknik ekipte yer alan Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Volkan, bu görevi için çalışmalara da başladı...
14 Ekim 2019 Pazartesi 16:05 Güncelleme: 14.10.2019 16:05
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, sezon başında flaş bir karar almıştı.

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Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu!

Tecrübeli eldiven 17 yıllık Fenerbahçe kariyerine nokta koyarak futbolu bıraktı.

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu!

Volkan Demirel, efsanesi olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde teknik ekipte görev almaya başlamıştı.

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu!

Volkan'ın teknik ekipteki görevinin ne olacağı ise merak konusuydu...

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu!

Başkan Ali Koç göreve geldiği ilk günden bu yana altyapı hamlesinin önemine dikkat çekmişti.

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