Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan isimlerden Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Volkan Demirel hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 13:33:19
Güncelleme: 13:45:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Teknik direktör Ersun Yanal'ın takıma gelmesiyle birlikte bir dizi değişime daha gitme planı içerisine giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerde, süresiz kadro dışı bırakılan 4 oyuncuyla ilgili teknik direktör Ersun Yanal, kararını verdi.
Tecrübeli teknik adam bu 4 isimden 2'si için yönetime direktif verdi ve ligin 2. yarısında o isimlerle çalışmak istediğini belirtti.
DIRAR AFFEDİLDİ O isimlerde ilki: Nabil Dirar. Faslı futbolcu Fenerbahçe formasıyla gerdide bıraktığı 3 sezonda 40 maça çıkarken 5 gollük bir performans sergiledi.
AATIF KAMPA... 2. isim Aatif Chahechouhe. Aatif, Ersun Yanal'ın da isteğiyle Antalya kampına katılıp, yeniden takımla çalışmalara başlayacak.
VOLKAN, YANAL'IN PLANLARINDA YOK Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın durumlarında ise değişiklik yok. Yöneticilerle yaşadığı problemler yüzünden kadro dışı bırakılan tecrübeli eldiven, Ersun Yanal'ın da planları arasında yer almıyor.
OZAN'LA GÖRÜŞME... Ozan Tufan da affedilmeyen 2. isim konumunda... Genç oyuncuyla yapılacak görüşmeler neticesinde yönetim ve teknik direktör kararını verecek.