Volkan Demirelden kadro dışı açıklamaları!

"Ali Koç'a asla sesimi yükseltmedim. Semih Özsoy'a karşı ses tonum biraz yükseldi... Tüm gerçekleri içimden geldiği gibi açıklamak istedim. Suçlu olmadığımı düşündüğüm halde benden beklenen özürse, özrümü dilerim" dedi
11 Ekim 2018 Perşembe, 22:30:22
Güncelleme: 22:35:18
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel özür diledi.
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Başkan Ali Koç'un 'affedilmesi kendi elinde' dediği tecrübeli kaleci, kendi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Volkan şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe futbol takımı kaptanı olarak Başkanımıza saygısızlık etmek haddim değildir."
"O konuşmada kendisine asla sesimi yükseltmedim, saygısızlık olarak addedilecek bir söz söylemedim."
"Başkanımızın "Bana saygısızlık yapmıştır" sözlerinin Asbaşkanımız Semih Özsoy ile aramızda olan konuşmayı saygısızlık olarak nitelendirmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum."