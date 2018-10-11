Volkan Demirelden kadro dışı açıklamaları! - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Volkan Demirel'den kadro dışı açıklamaları!

    "Ali Koç'a asla sesimi yükseltmedim. Semih Özsoy'a karşı ses tonum biraz yükseldi... Tüm gerçekleri içimden geldiği gibi açıklamak istedim. Suçlu olmadığımı düşündüğüm halde benden beklenen özürse, özrümü dilerim" dedi
    11 Ekim 2018 Perşembe, 22:30:22 Güncelleme: 22:35:18
    Volkan Demirelden kadro dışı açıklamaları!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel özür diledi.

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    Volkan Demirelden kadro dışı açıklamaları!

    Başkan Ali Koç'un 'affedilmesi kendi elinde' dediği tecrübeli kaleci, kendi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Volkan şu ifadelere yer verdi:

    Volkan Demirelden kadro dışı açıklamaları!

    "Fenerbahçe futbol takımı kaptanı olarak Başkanımıza saygısızlık etmek haddim değildir."

    Volkan Demirelden kadro dışı açıklamaları!

    "O konuşmada kendisine asla sesimi yükseltmedim, saygısızlık olarak addedilecek bir söz söylemedim."

    Volkan Demirelden kadro dışı açıklamaları!

    "Başkanımızın "Bana saygısızlık yapmıştır" sözlerinin Asbaşkanımız Semih Özsoy ile aramızda olan konuşmayı saygısızlık olarak nitelendirmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum."

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