Volkan Demirelden flaş karar! - Galeri - Fotomaç
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Volkan Demirel'den flaş karar!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel sürpriz bir karar aldı.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 10:31:59
Güncelleme: 10:33:47
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Ozan Tufan, Aatif ve Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
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Sarı-lacivertli file bekçisi geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar aldı.
Volkan Demirel, futbolu bırakmaya karar verdi.
Kaptan Demirel'in teknik Ersun Yanal'ın gelişiyle affedileceği görüşü hakim.
16 yıl kaleyi koruyan ve neredeyse yarısını kaptan olarak geçiren Volkan da bu beklenti içinde.