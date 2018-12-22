Volkan Demirelden flaş karar! - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Volkan Demirel'den flaş karar!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel sürpriz bir karar aldı.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 10:31:59 Güncelleme: 10:33:47
Volkan Demirelden flaş karar!

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Ozan Tufan, Aatif ve Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

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Volkan Demirelden flaş karar!

Sarı-lacivertli file bekçisi geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar aldı.

Volkan Demirelden flaş karar!

Volkan Demirel, futbolu bırakmaya karar verdi.

Volkan Demirelden flaş karar!

Kaptan Demirel'in teknik Ersun Yanal'ın gelişiyle affedileceği görüşü hakim.

Volkan Demirelden flaş karar!

16 yıl kaleyi koruyan ve neredeyse yarısını kaptan olarak geçiren Volkan da bu beklenti içinde.

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