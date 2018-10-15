Volkan Demirel şimdi ne yapacak? İşte önündeki iki seçenek
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılan Volkan Demirel nasıl bir yol izleyecek? İşte önündeki iki seçenek...
15 Ekim 2018 Pazartesi, 10:01:15
Güncelleme: 10:02:55
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasıyla gündemi sarsan Volkan Demirel'in önünde ilk kez böylesi sert bir yol ayrımı duruyor.
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Kişisel internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, hatasının olmadığını ancak kulübü için özür dilediğini aktaran Volkan'ın önünde iki farklı yol bulunuyor.
Sarı-lacivertli kaleci, Başkan Ali Koç ve yönetim ile arasını düzeltmesi halinde kariyeri için başka bir seçenek çıkacak. Ancak tecrübeli futbolcu, aynı düşüncede devam ettiği takdirde daha değişik bir senaryo ile karşılaşacak.
İşte Volkan Demirel'deki iki farklı yol:
Özür dileyip devam ederse,
Volkan Demirel, Ali Koç ve Semih Özsoy başta olmak üzere yönetimle arasını düzeltirse, kapılara tekrar sonuna kadar açılacak.
Ali Koç nezdinde halen kredisi bulunan 37 yaşındaki kaptan, Fenerbahçe kariyerindeki 500. maçına ulaşıp tarihe geçme şansını yakalayacak. Antrenörlük hayalini gerçekleştirme adına Fenerbahçe'nin maddi-manevi desteğini alacak.