Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel olayla ilgili sessizliğini bozdu!
8 Ekim 2018 Pazartesi, 23:59:43
Güncelleme: 00:07:55
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Volkan Demirel sessizliğini bozdu!
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşanmış, kaptan Volkan Demirel iki isimle birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
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Volkan Demirel sessizliğini bozdu!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla alakalı şöyle konuşmuştu:
Volkan Demirel sessizliğini bozdu!
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"Kaptan (Volkan Demirel), benim nikah şahitliğini yaptığım, ailecek evine gittiğim ilk ve tek futbolcudur. Kadro dışı kararını yönetim kurulumuzla birlikte aldık. Volkan hatalı olduğunu kabul eder ve özür dilerse takıma geri dönebilir"
Volkan Demirel sessizliğini bozdu!
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Demirel'in Çaykur Rizespor maçı sonrasında, sportif direktör Comolli ve asbaşkan Semih Özsoy'la tartıştığı ve bu sebeple kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.