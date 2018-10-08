Volkan Demirel sessizliğini bozdu!

"Kaptan (Volkan Demirel), benim nikah şahitliğini yaptığım, ailecek evine gittiğim ilk ve tek futbolcudur. Kadro dışı kararını yönetim kurulumuzla birlikte aldık. Volkan hatalı olduğunu kabul eder ve özür dilerse takıma geri dönebilir"