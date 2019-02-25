Volkan Demirel maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı - Fotomaç
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Volkan Demirel maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı
Volkan Demirel maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı
Isınma bölümünde Beşiktaşlı taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Volkan Demirel, tribünlerle sözlü atışma yaşadı.
25 Şubat 2019 Pazartesi 21:03
Güncelleme: 25.02.2019 21:25
Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
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Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Isınma bölümünde Beşiktaşlı taraftarların yoğun tepkisi üzerine tribünlerle sözlü atışma yaşadı.
Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı
Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı
Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı