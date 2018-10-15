Volkan Demirel kadroya geri dönemez! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    "Volkan Demirel kadroya geri dönemez!"

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel ile ilgili flaş açıklama
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 20:45:50 Güncelleme: 20:49:28
    Volkan Demirel kadroya geri dönemez!

    Ümit Özat, NTV'de yayınlanan 90+ programında birbirinden ilginç değerlendirmelerde bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Volkan Demirel kadroya geri dönemez!

    MANAV GİBİ Mİ YÖNETECEK?

    Ali Koç, Fenerbahçe'yi holding gibi yönetmemeli' diyorlar. Manav gibi, bakkal gibi mi yönetecek? Elbette holding gibi yönetecek.

    Volkan Demirel kadroya geri dönemez!

    SABIR, SABIR, SABIR...

    Manchester United da holding gibi yönetiliyor. Ferguson ile ilk 6 yıl başarı gelmedi ama sabrettiler. Şu anda sabır gerekli. Sabır, sabır, sabır...

    Volkan Demirel kadroya geri dönemez!

    HİÇ ŞİKAYET ETMEDİ

    Ben, Cocu'ya inanıyorum. Ben bile Josef ve Giuliano'nun gitmesini istemiyorum derdim. Ancak Cocu çıkıp da böyle bir şey demedi. Hiç şikayet etmedi. Bu adamı, 8 maçta değerlendiremeyiz.

    Volkan Demirel kadroya geri dönemez!

    COCU'YA ZAMAN VERİLMELİ

    Fenerbahçe bu sezonu unutup Cocu ile devam ederse, gelecek sezonları kazanır. Ancak Fenerbahçe, bu sezon Cocu'yu unutursa, gelecek sezonları da unutur. Cocu'ya zaman verilmeli.

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