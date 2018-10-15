"Volkan Demirel kadroya geri dönemez!"

HİÇ ŞİKAYET ETMEDİ

Ben, Cocu'ya inanıyorum. Ben bile Josef ve Giuliano'nun gitmesini istemiyorum derdim. Ancak Cocu çıkıp da böyle bir şey demedi. Hiç şikayet etmedi. Bu adamı, 8 maçta değerlendiremeyiz.