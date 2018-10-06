Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi? - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?

    Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    6 Ekim 2018 Cumartesi, 10:00:31
    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?
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    • 10
    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?

    Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasındaki etkenlerden birinin de Rize'de Sportif Direktör Damien Comolli ile yaşadığı gerginliğin olduğu öğrenildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?
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    • 10
    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?

    Rize'de alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Volkan Demirel forma giymemesine rağmen özür dilemesi için tribüne gönderildi.

    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?
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    • 10
    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?

    Ve cuma akşamı iki taraf ile ipler tamamen koptu. Volkan Demirel'in Fenerbahçe macerası böyle bitti.

    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?
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    • 10
    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?

    Ancak tecrübeli kaleci burada birkaç olumsuz tepki ile karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel olayın devamında da Comolli tartışarak gerginlik yaşadı.

    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?
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    • 10
    Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?

    Hürriyet'e konuşan tecrübeli kaleci, kadro dışı kalması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

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