Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica başta olmak üzere birçok antrenörün ismi konuşuluyordu. Ancak iddialara göre başkan Ali Koç, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 56 yaşındaki tecrübeli hocada karar kıldı. İşte detaylar...