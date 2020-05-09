Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica başta olmak üzere birçok antrenörün ismi konuşuluyordu. Ancak iddialara göre başkan Ali Koç, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 56 yaşındaki tecrübeli hocada karar kıldı. İşte detaylar...

9 Mayıs 2020 Cumartesi 23:24 Güncelleme: 09.05.2020 23:45
Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Süper Lig'in ikinci yarısında üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Corona virüsü salgını sürecine kadar oynanan kalan maçlarda ise takımın başında Zeki Murat Göle yer almıştı.

Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

BJELICA İDDİALARI

Gerek Hırvat basını gerek ise Nenad Bjelica'ya yakın kaynaklar, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörünün Bjelica olacağını iddia etmişti.

Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Başkan Ali Koç da Bjelica isminde yoğunlaşırken yönetim kurulu, yerli olması nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'u istiyordu.

Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

VOLKAN VE EMRE İKNA ETTİ!

Sportif direktörlüğe geleceği konuşulan Emre Belözoğlu ve antrenör Volkan Demirel'in, yapılan son görüşmede yeni teknik direktörün Abdullah Avcı olması konusunda Koç'u ikna ettiği iddia edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA