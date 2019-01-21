Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket... - Fotomaç
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Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket...
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 23:35:22
Güncelleme: 23:38:39
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci yarıda ise özellikle son bölümlerde kapanan bir görüntü çizen Fenerbahçe, 89. dakikada kalesinde golü gördü.
Maçın geride kalan sürelerinde gol sesi çıkmadı ama sahada yaşanan olaylar adeta akıllara kazındı.
1-1 sonuçlanan mücadelenin ilk bölümlerinde özellikle sosyal medyada 'Kalesinde güven veren bir Fenerbahçe var' yorumları yapıldı.
Ancak ne olduysa Volkan Demirel'in ani çıkışları, yan toplardaki yer seçimleri Fenerbahçelileri adeta çıldırttı.