Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket... - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket...

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 23:35:22 Güncelleme: 23:38:39
Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket...

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.

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Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket...

İkinci yarıda ise özellikle son bölümlerde kapanan bir görüntü çizen Fenerbahçe, 89. dakikada kalesinde golü gördü.

Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket...

Maçın geride kalan sürelerinde gol sesi çıkmadı ama sahada yaşanan olaylar adeta akıllara kazındı.

Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket...

1-1 sonuçlanan mücadelenin ilk bölümlerinde özellikle sosyal medyada 'Kalesinde güven veren bir Fenerbahçe var' yorumları yapıldı.

Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket...

Ancak ne olduysa Volkan Demirel'in ani çıkışları, yan toplardaki yer seçimleri Fenerbahçelileri adeta çıldırttı.

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