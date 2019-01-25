Victor Mosesın imza töreninden fotoğraflar - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Victor Moses'ın imza töreninden fotoğraflar

Fenerbahçe, Chelsea'den Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiraladığını duyurdu.
25 Ocak 2019 Cuma, 16:56:06 Güncelleme: 16:56:11
Victor Mosesın imza töreninden fotoğraflar

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Moses'e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

GALERİ DEVAM EDİYOR
Victor Mosesın imza töreninden fotoğraflar
Victor Mosesın imza töreninden fotoğraflar
Victor Mosesın imza töreninden fotoğraflar
Victor Mosesın imza töreninden fotoğraflar
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