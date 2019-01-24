Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Victor Moses İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Victor Moses İstanbul'a geldi. İşte yıldız ismin ilk görüntüleri...
24 Ocak 2019 Perşembe, 03:31:00
Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Nijeryalı oyuncuyu ve kulübü Chelsea'yi ikna etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif Direktör Comolli ile birlikte bu akşam İngiltere'ye uçan yöneticiler, Moses'ı İstanbul'a getirdi.
Nijeryalı yıldız, İstanbul'a gelirken, özel uçağın önünde poz verdi.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
Koç Holding'e ait özel uçakla Londra'dan hareket eden Victor Moses gece 02:40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.