Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
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Victor Moses İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Victor Moses İstanbul'a geldi. İşte yıldız ismin ilk görüntüleri...
24 Ocak 2019 Perşembe, 03:31:00
Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Nijeryalı oyuncuyu ve kulübü Chelsea'yi ikna etti.

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Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Sportif Direktör Comolli ile birlikte bu akşam İngiltere'ye uçan yöneticiler, Moses'ı İstanbul'a getirdi.

Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Nijeryalı yıldız, İstanbul'a gelirken, özel uçağın önünde poz verdi.

Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Koç Holding'e ait özel uçakla Londra'dan hareket eden Victor Moses gece 02:40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.

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