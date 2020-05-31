Vesely'nin sevgilisinden Fenerbahçe'ye yeni sol bek!
Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek olarak belirlenmişti. Listedeki yıldızlarla temaslarını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Jan Vesely'nin sevgilisi Süper Lig'e performansıyla damga vuran isim için devreye girdi ve Fenerbahçe'ye gelmesini tavsiye etti.
31 Mayıs 2020 Pazar 11:33
Güncelleme: 31.05.2020 12:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de eksik bölgeler belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takımda son birkaç sezondur sol bek eksikliği göze çarpıyordu.
Özellikle bu sezon yapılamayan sol bek transferi Hasan Ali Kaldırım'ı alternatifsiz bıraktı ve sarı-lacivertli takım o bölgede büyük sıkıntı yaşadı.
Gelecek sezon işi sağlama almak isteyen Fenerbahçe yönetimi transferde önceliği sol bek mevkisine verdi.
Hedefteki isimler için düğmeye basan sarı-lacivertlilerde transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.