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Vesely'nin sevgilisinden Fenerbahçe'ye yeni sol bek!

Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek olarak belirlenmişti. Listedeki yıldızlarla temaslarını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Jan Vesely'nin sevgilisi Süper Lig'e performansıyla damga vuran isim için devreye girdi ve Fenerbahçe'ye gelmesini tavsiye etti.

31 Mayıs 2020 Pazar 11:33 Güncelleme: 31.05.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





