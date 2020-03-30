Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Vedat Muriqi'ye son olarak İtalya Serie A devleri Lazio ve Napoli de talip oldu. Muriqi transferinden kasayı doldurmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekibin Kosovalı golcü için kapıyı açacağı miktar ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
30 Mart 2020 Pazartesi 10:04
Güncelleme: 30.03.2020 10:04
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'nin talipleri artmaya devam ediyor.
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28 karşılaşmada 15 gol 6 asist üreterek dikkatleri üzerine içen Muriqi için son olarak Serie A takımları Lazio ve Napoli de devreye girdi.
Milliyet'in haberine göre, Lazio'nunKosovalı golcü için ciddi olduğu belirtildi. Serie A'da 26 karşılaşmada 27 gol kaydederek dünya devlerini peşine takan Ciro Immobile'nin sezon sonunda yüksek bir bonservisle takımdan ayrılması ve yerine Muriqi'nin transfer edilmesi bekleniyor.
YÖNETİM EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
sarı-lacivertli ekipte takıma en çok para kazandırması beklenilen oyuncunun Vedat Muriqi olması nedeniyle yönetimin transferi 20 milyon euro üzerinden açması bekleniyor.
NAPOLI DE DEVREDE
İtalyan basınında yer alan haberlerde göre Napoli'nin de 25 yaşındaki golcüyü yakından takip ettiği ifade edildi.