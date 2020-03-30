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Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Vedat Muriqi'ye son olarak İtalya Serie A devleri Lazio ve Napoli de talip oldu. Muriqi transferinden kasayı doldurmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekibin Kosovalı golcü için kapıyı açacağı miktar ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

30 Mart 2020 Pazartesi 10:04 Güncelleme: 30.03.2020 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





