Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Vedat Muriqi'ye son olarak İtalya Serie A devleri Lazio ve Napoli de talip oldu. Muriqi transferinden kasayı doldurmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekibin Kosovalı golcü için kapıyı açacağı miktar ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
30 Mart 2020 Pazartesi 10:04 Güncelleme: 30.03.2020 10:04
Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'nin talipleri artmaya devam ediyor.

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Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!

28 karşılaşmada 15 gol 6 asist üreterek dikkatleri üzerine içen Muriqi için son olarak Serie A takımları Lazio ve Napoli de devreye girdi.

Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!

Milliyet'in haberine göre, Lazio'nun Kosovalı golcü için ciddi olduğu belirtildi. Serie A'da 26 karşılaşmada 27 gol kaydederek dünya devlerini peşine takan Ciro Immobile'nin sezon sonunda yüksek bir bonservisle takımdan ayrılması ve yerine Muriqi'nin transfer edilmesi bekleniyor.

Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!

YÖNETİM EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

sarı-lacivertli ekipte takıma en çok para kazandırması beklenilen oyuncunun Vedat Muriqi olması nedeniyle yönetimin transferi 20 milyon euro üzerinden açması bekleniyor.

Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!

NAPOLI DE DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlerde göre Napoli'nin de 25 yaşındaki golcüyü yakından takip ettiği ifade edildi.

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