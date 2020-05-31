Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Satış listesinde olan oyunculardan biri de Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girmişti. Kosovalı golcünün menajeri de yıldız futbolcunun geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama ve detaylar...
31 Mayıs 2020 Pazar 21:44 Güncelleme: 31.05.2020 21:44
Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yayın ve maç gelirlerinden uzak kalan kulüpler, gelecek sezon planlamasını için bir yandan da bütçe arayışında.

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Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Bu takımlardan başında ise Fenerbahçe geliyor... Sarı-lacivertliler teknik direktör arayışının yanı sıra transferde de gaza bastı.

Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.

Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.

Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Muriqi için son olarak Lazio devreye girmişti.

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