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Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Satış listesinde olan oyunculardan biri de Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girmişti. Kosovalı golcünün menajeri de yıldız futbolcunun geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama ve detaylar...

31 Mayıs 2020 Pazar 21:44 Güncelleme: 31.05.2020 21:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





