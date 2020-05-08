Vedat Muriqi'nin menajeri net konuştu! Transfer...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa devlerini peşine takan Kosovalı yıldızın yaz transfer sezonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Vedat Muriqi'nin menajeri transfer hakkında net ifadeler kullandı ve resmi teklif getiren takımı da açıkladı.
8 Mayıs 2020 Cuma 19:38
Güncelleme: 08.05.2020 19:38
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 13 gol ve 5 asistlik performans gösteren Kosovalı yıldız Süper Lig'e damga vurdu.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansın yanı sıra Kosova Milli Takımı'nda da müthiş işler çıkaran 26 yaşındaki futbolcu Avrupa devlerini peşine taktı.
Öyle ki Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'le ilgilenen takımları resmen açıklamıştı.
Ademi, ülkesinde yaptığı açıklamada İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ın golcü futbolcuyu çok ciddi şekilde istediğini söyledi.