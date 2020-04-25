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Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili pişmanlıklar dinmek bilmiyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcuyu sarı-lacivertliler kadrosuna katmıştı. Avrupa'dan da birçok takımın transfer listesinde olan yıldız futbolcu ile ilgili büyük bir pişmanlık yaşanıyor. İşte o gelişme...

25 Nisan 2020 Cumartesi 23:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





