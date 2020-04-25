Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili pişmanlıklar dinmek bilmiyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcuyu sarı-lacivertliler kadrosuna katmıştı. Avrupa'dan da birçok takımın transfer listesinde olan yıldız futbolcu ile ilgili büyük bir pişmanlık yaşanıyor. İşte o gelişme...
25 Nisan 2020 Cumartesi 23:03
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Belçika Ligi ekibi Anderlecht'te sezon başında oyuncu-teknik direktör olarak kısa bir süre görev yapan Vincent Kompany Vedat Muriqi transferi için eleştirildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro'ya çıkan Fenerbahçe'nin golcüsünü istemeyen Kompany'ye tepki var.
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Belçika basınında yapılan değerlendirmede, Anderlecht'in yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'yi elinden kaçırdığı belirtildi.
Anderlecht'in Vedat'ı renklerine bağlamak istediği ancak oyuncu-teknik direktör Vincent Kompany'nin ikna olmadığı ve transfere engel olduğu kaydedildi.
34 yaşındaki ismin, Kosovalı golcü yerine Kemar Roofe'nin alınmasını istediği vurgulandı.
6 milyon Euro'ya alınan Roofe'nin çok iyi bir transfer hamlesi olmadığı vurgulandı.