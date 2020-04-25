Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili pişmanlıklar dinmek bilmiyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcuyu sarı-lacivertliler kadrosuna katmıştı. Avrupa'dan da birçok takımın transfer listesinde olan yıldız futbolcu ile ilgili büyük bir pişmanlık yaşanıyor. İşte o gelişme...
25 Nisan 2020 Cumartesi 23:03
Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor

Belçika Ligi ekibi Anderlecht'te sezon başında oyuncu-teknik direktör olarak kısa bir süre görev yapan Vincent Kompany Vedat Muriqi transferi için eleştirildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro'ya çıkan Fenerbahçe'nin golcüsünü istemeyen Kompany'ye tepki var.

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Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor

Belçika basınında yapılan değerlendirmede, Anderlecht'in yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'yi elinden kaçırdığı belirtildi.

Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor

Anderlecht'in Vedat'ı renklerine bağlamak istediği ancak oyuncu-teknik direktör Vincent Kompany'nin ikna olmadığı ve transfere engel olduğu kaydedildi.

Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor

34 yaşındaki ismin, Kosovalı golcü yerine Kemar Roofe'nin alınmasını istediği vurgulandı.

Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor

6 milyon Euro'ya alınan Roofe'nin çok iyi bir transfer hamlesi olmadığı vurgulandı.

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