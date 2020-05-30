Haberler Galeri Vedat Muriqi ısrarı bitmek bilmiyor! İşte o rakam...

Vedat Muriqi ısrarı bitmek bilmiyor! İşte o rakam...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Satış listesinde olan oyunculardan biri de Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girmişti. Son gelişmelerin ardından İtalyan takımının yeniden devreye girdiği iddia edildi. İşte öne çıkan rakam ve son gelişmeler...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





