Vedat Muriqi ısrarı bitmek bilmiyor! İşte o rakam...
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Satış listesinde olan oyunculardan biri de Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girmişti. Son gelişmelerin ardından İtalyan takımının yeniden devreye girdiği iddia edildi. İşte öne çıkan rakam ve son gelişmeler...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:13
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında.
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Bu takımlardan biri olan Fenerbahçe... Hem teknik direktör hem de yapılacak transferler için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.
Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriqi... Kosovalı futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.
Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Muriqi için İtalyan devi tekrar devreye girdi. İşte son gelişmeler...