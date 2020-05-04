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Vedat Muriç'in rotası belli oluyor! Yakın olduğu takım...

Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriç gelişmesi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna dahil ettiği ve oynadığı futbolla göz kamaştıran yıldız golcünün, ayrılığı an meselesi... İtalyan ve İngiliz ekiplerinin kıyasıya mücadele ettiği Vedat Muriç transferinde kim daha önde? Vedat Muriç hangi ülkeye daha yakın? İşte cevabı...

4 Mayıs 2020 Pazartesi 10:19 Güncelleme: 04.05.2020 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





