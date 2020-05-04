Vedat Muriç'in rotası belli oluyor! Yakın olduğu takım... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Vedat Muriç'in rotası belli oluyor! Yakın olduğu takım...

Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriç gelişmesi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna dahil ettiği ve oynadığı futbolla göz kamaştıran yıldız golcünün, ayrılığı an meselesi... İtalyan ve İngiliz ekiplerinin kıyasıya mücadele ettiği Vedat Muriç transferinde kim daha önde? Vedat Muriç hangi ülkeye daha yakın? İşte cevabı...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 10:19 Güncelleme: 04.05.2020 10:47
Vedat Muriç'in rotası belli oluyor! Yakın olduğu takım....

F.Bahçe'nin en önemli gelir kaynağı pozisyonundaki Vedat için Lazio'dan sonra Napoli de devreye girdi. Talipler arasındaki 3 İngilizin cebi daha dolu.

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Vedat Muriç'in rotası belli oluyor! Yakın olduğu takım....

Türkiye transfer piyasasının bir numaralı isimlerinden olan Vedat Muriç, Avrupalıların başını döndürmeye devam ediyor.

Vedat Muriç'in rotası belli oluyor! Yakın olduğu takım....

Çok sayıda ülkeden talibi olan Kosovalı golcü için yarışın İtalya ile İngiltere arasında geçmesi bekleniyor.

Vedat Muriç'in rotası belli oluyor! Yakın olduğu takım....

Lazio'nun uzun süredir peşinden koştuğu Muriç için bir diğer İtalyan ekibi Napoli de teklif hazırladı.

Vedat Muriç'in rotası belli oluyor! Yakın olduğu takım....

Roma ekibinin Arnavut sportif direktörü Igli Tare, yakın diyalogta olduğu Muriç için masaya 12 milyon avro koymuşken, sarı-lacivertliler kapıyı çalan Napoli'yi de geri çevirmedi.

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