Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar'

Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar'

Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Vedat Muriç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yükselen değeri Vedat Muriç'in menajerinden oyuncunun transferi ile alakalı önemli açıklamalar geldi.
28 Ekim 2019 Pazartesi 07:29
Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar'
Fenerbahçe'de Vedat Muriç için teklifler bitmiyor.
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Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar'
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü performansı ile parmak ısırtıyor.
Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar'
Vedat Muriç, yalnızca attığı gollerle değil havadan yerden hakimiyeti ve savaşçı yapısı ile Fenerbahçe taraftarının sevgilisi konumunda bulunuyor.
Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar'
Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezonda 9. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen golcü futbolcu gözleri üzerine çevirdi.
Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar'
Yalnızca sarı-lacivertli takımdaki performansı değil Kosova Milli Takımı'nda yaptıkları ile de ön plana çıkan Vedat Muriç dev takımların radarına girdi.
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