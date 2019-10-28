Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar'

Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Vedat Muriç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yükselen değeri Vedat Muriç'in menajerinden oyuncunun transferi ile alakalı önemli açıklamalar geldi.
28 Ekim 2019 Pazartesi 07:29
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç için teklifler bitmiyor.
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Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda ÇaykurRizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü performansı ile parmak ısırtıyor.
Vedat Muriç, yalnızca attığı gollerle değil havadan yerden hakimiyeti ve savaşçı yapısı ile Fenerbahçe taraftarının sevgilisi konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezonda 9. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen golcü futbolcu gözleri üzerine çevirdi.
Yalnızca sarı-lacivertli takımdaki performansı değil Kosova Milli Takımı'nda yaptıkları ile de ön plana çıkan Vedat Muriç dev takımların radarına girdi.