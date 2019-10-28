Vedat Muriç'in menajeri transferi açıkladı! 'Evet aradılar'

Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Vedat Muriç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yükselen değeri Vedat Muriç'in menajerinden oyuncunun transferi ile alakalı önemli açıklamalar geldi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 07:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





