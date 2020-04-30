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Vedat Muriç'e gelen teklifi açıkladı! "Resmi temaslar başladı"
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler bunun için bazı isimleri gözden çıkarmış durumda. Kosovalı golcü Vedat Muriç de satış listesine konulan isimlerden biri... Fransız basını da oyuncuya yapılan teklifi duyurdu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
30 Nisan 2020 Perşembe 12:56
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında.
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Bu takımlardan biri olan Fenerbahçe, hem teknik direktör hem de yapılacak transferler için yoğun bir çalışma yürütüyor. Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.
Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriç... Kosovalı futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.
Hem İngiltere'den hem İtalya'dan birçok talibi bulunan golcü oyuncuya ilişkin sürpriz bir paylaşım yapıldı. İşte o detay...
Fransız muhabir ManuLonjon, sosyal medya hesabından paylaştığı tweette İtalyan ekibi Napoli'nin Vedat Muriç için resmi temaslara başladığını duyurdu.