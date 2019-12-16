Vedat Muriç Ozan Tufan'a patladı! İşte o görüntüler
Süper Lig'in 15. haftasında zirve yarışını ilgilendiren kritik mücadelede Fenerbahçe deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puanı Sivas'ta bıraktı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in maçın uzatma dakikalarında Garry Rodrigues'in ardından kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bırakan Ozan Tufan'a verdiği tepki maça damga vurdu. İşte sosyal medyada geniş yankı uyandıran o görüntüler...
16 Aralık 2019 Pazartesi 11:06
Güncelleme: 16.12.2019 11:07
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Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.
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Kırmızı-beyazlı ekip, zorlu rakibini 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç ve 90+7. dakikada Ziya Erdal'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe'nin tek golü ise 85. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.
Bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 33'e yükseltti ve Beşiktaş'ın da puan kaybetmesiyle en yakın takipçisiyle olan puan farkını 6'ya çıkardı.
Üst üste oynadığı 4. deplasman maçından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe ise 25 puanla 5. sırada kaldı.