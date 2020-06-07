Haberler Galeri Vedat Muriç için anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi

Vedat Muriç için anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler bunun için bazı isimleri gözden çıkarmış durumda. Bu isimlerin başında ise Kanarya'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç geliyor. Fenerbahçe'den iyi bir bonservis bedeli karşılığında ayrılması beklenen yıldız futbolcu için bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Muriç'in yeni durağı ve son gelişmeler...

7 Haziran 2020 Pazar 06:43 Güncelleme: 07.06.2020 06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





