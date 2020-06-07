Vedat Muriç için anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler bunun için bazı isimleri gözden çıkarmış durumda. Bu isimlerin başında ise Kanarya'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç geliyor. Fenerbahçe'den iyi bir bonservis bedeli karşılığında ayrılması beklenen yıldız futbolcu için bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Muriç'in yeni durağı ve son gelişmeler...
7 Haziran 2020 Pazar 06:43
Güncelleme: 07.06.2020 06:43
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada boş durmayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme birçok ismi almış, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sıklaştırmıştı.
Son 6 sezonda herhangi bir kupa ile tanışamayan sarı-lacivertliler bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.
Kanarya'da en çok merak edilen konulardan biri de sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler...
Isla ve Hasan Ali ile yolları ayrılması beklenen Fenerbahçe'de Muriç'in durumu da değerlendiriliyor.