Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Nazım Sangare'nin milli takıma davet edilmesi ve Fenerbahçe'ye transferi konusunda çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte adı uzun süredir sarı lacivertliler ile anılan oyuncuyla ilgili yapılan o açıklama ve ayrıntılar:
Başarılı oyuncu A Milli Takım'ın aday kadrosuna da ilk kez çağrılarak büyük bir sevinç yaşadı.
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"Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi ve uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız, hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup, bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler."