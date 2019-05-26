Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...

"Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi ve uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız, hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup, bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler."