Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri... - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...

Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Nazım Sangare'nin milli takıma davet edilmesi ve Fenerbahçe'ye transferi konusunda çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte adı uzun süredir sarı lacivertliler ile anılan oyuncuyla ilgili yapılan o açıklama ve ayrıntılar:

26 Mayıs 2019 Pazar 17:15 Güncelleme: 26.05.2019 17:20
Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı ile yolların ayrılması beklenirken Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Nazım Sangare'nin transfer edileceği öne sürülmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...

Başarılı oyuncu A Milli Takım'ın aday kadrosuna da ilk kez çağrılarak büyük bir sevinç yaşadı.

OZAN TUFAN AÇIKLAMASI! "OYUNCUMUZ İLE..." HABER İÇİN TIKLAYIN...

Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...

Sangare, sevincini sosyal medya hesabından paylaştı ve büyük beğeni alan paylaşımında şunları kaydetti:

Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...

"Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi ve uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız, hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup, bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler."

Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...

Uzun bir süredir adı Fenerbahçe ile geçen başarılı oyuncuyla ilgili resmi açıklama geldi...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN